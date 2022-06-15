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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАРТИР В АРЕНДУ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ, А СПРОС - ПАДАТЬ
16:28 15.06.2022
Предложение квартир в аренду в Минске продолжает расти, а спрос - падать. Об этом говорится в аналитике Realt.
Полностью за весь май в базе Realt фигурировало 16,8 тысячи объявлений, что на 5% выше, чем в апреле. Причем число объявлений равномерно увеличилось по всем типам квартир — от «однушек» до «трешек».
В то же время поисковая активность, согласно Google Trends, была низкой. По итогам месяца число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» снизилось на 5% в сравнении с серединой весны. Текущий уровень спроса на аренду квартир существенно ниже, чем в аналогичный месяц прошлого года — на 19%.
В большинстве случаев аренда квартир в столице стала дешевле. На конец месяца средние ставки выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $259 (без изменений за месяц); 2-комнатные квартиры — $320 (снижение на 0,6%); 3-комнатные квартиры — $402 (снижение на 0,7%).
За последние 12 месяцев цены на аренду 2- и 3-комнатных квартир в Минске стали ниже на 4%, «однушек» — на 5%.
За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду опустилась на 0,01 процентных пункта. В то же время снизилась и максимальная доходность валютных депозитов — на 0,25 п. п по сравнению с апрелем.
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