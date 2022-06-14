ОАО «Красный пищевик» открыло свои двери для туристов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», первая экскурсионная группа 14 июня смогла заглянуть в закулисье производственного процесса зефиро-мармеладных сладостей.

«Мы уже давно задумывались о том, что неплохо было бы познакомить людей с фабрикой «Красный пищевик» поближе. Основным препятствием для воплощения желания было наличие открытых производственных процессов, - отметил заместитель директора ОАО «Красный пищевик» Николай Гращенков. - Однако нам удалось разработать специальный маршрут, чтобы минимизировать контакт наших гостей с продукцией на экскурсии, но в то же время максимально близко показать весь процесс «рождения» зефира, мармелада и других сладостей».

Сотрудники фабрики рассказали об истории становления старейшего предприятия Бобруйска и технологических тонкостях изготовления полезных десертов, показали, как и из чего делают любимые многими поколениями зефир и мармелад. Также предоставили возможность распробовать вкус «новорожденных» сладостей и даже поучаствовать в процессе их создания.

«Промышленный туризм – это одно из приоритетных направлений для развития не только нашего предприятия, но и всех предприятий концерна. Это отличная возможность стать ближе к потребителю. Для людей это знакомство как с продуктами предприятия, так и техпроцессами их производства. Мы даем возможность своими глазами увидеть, как рождаются сладости эксклюзивной ручной работы – «одуванчики», «метеориты», «грибочки» и как «дышит» зефир на деревянных досках. В планах создать специальное помещение, где будет располагаться музей «Красного пищевика», зона для дегустаций и мастер-класса по созданию зефирно-мармеладных букетов», - рассказал Николай Гращенков.

ОАО «Красный пищевик» принимает экскурсионные группы по 10-15 человек по вторникам и четвергам. Стоимость экскурсии для взрослых - 18 рублей, для детей - 12 рублей.

Промышленный туризм развивают и другие кондитерские предприятия концерна «Белгоспищепром».

Кондитерская фабрика «Спартак» проводит экскурсии для детей и взрослых с 2018 года. Здесь ждут гостей старше 10 лет и предлагают посмотреть, как производятся самые вкусные конфеты и не только.

Ежемесячно «Спартак» посещает около 500 человек - как школьники и жители Гомеля, так и гости из других городов и стран. Например, частыми гостями стали студенты из Непала и Кении. Фабрика готова принимать группы от 15 до 44 человек.

За 1,5 часа здесь можно увидеть, как изготавливаются ароматные "Черноморские" вафли, конфеты "Аленка", всеми знакомые из детства "Аэрофлотские", батончики мюсли и нуги и многие другие сладости.

Кроме того, гости могут не только увидеть весь процесс производства любимых конфет, но и продегустировать самую свежую продукцию. В стоимость экскурсии - для взрослых 18 рублей, для детей - 12 рублей - входит посещение вафельного и конфетно-шоколадного цехов.

ОАО «Коммунарка» после перерыва снова открывает свои двери для туристов уже с 14 июня и принимает группы от 20 человек.

Ежедневно один из флагманов кондитерской отрасли страны знакомит гостей с историей белорусских сладостей, уникальными шоколадными картинами и, конечно, процессом производства знаменитых конфет.

С апреля 2022 года возобновила экскурсионную деятельность и ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч». Три раза в неделю на фабрике проводят по 2 экскурсии в день. Основные посетители – это дети от 9 лет и старше, отмечают в отделе маркетинга.

Узнать более подробную информацию и забронировать экскурсии можно на официальных сайтах предприятий.