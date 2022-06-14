За январь-апрель 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,8%, рентабельность продаж – 8,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 23,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 10% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 22,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,6 млрд рублей, или 7% от общего объема кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 24,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 6,4% от общего объема кредиторской задолженности.