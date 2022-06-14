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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРОЙДЕТ В ОКТЯБРЕ В МИНСКЕ
14:11 15.06.2022
20 октября 2022 г. Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям проведет II Международную научно-практическую конференцию «Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, целью конференции является анализ состояния, проблем, тенденций развития вопросов интеллектуальной собственности в сфере права, экономики, государственного управления, в системе научно-технической информации, социальной и иных сферах деятельности в Беларуси и за рубежом, а также определение перспектив развития интеллектуальной собственности в современном мире.
К участию приглашаются ученые, представители белорусских и зарубежных университетов, сотрудники научных организаций, работники государственных органов, практикующие специалисты в сфере интеллектуальной собственности, студенты, магистранты, аспиранты, патентные поверенные, оценщики объектов интеллектуальной собственности и др.
Формат проведения конференции гибридный (очное, онлайн-участие, заочное участие). Любой желающий сможет ознакомиться с работой конференции, подключившись к онлайн-трансляции. Ссылка будет доступна накануне мероприятия.
Ознакомиться с материалами конференции 2021 г. и зарегистрироваться для участия в конференции 2022 г. можно по ссылке.
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