В грузовом автомобиле, следовавшем из Польши, брестские таможенники обнаружили порядка 4 тысяч литров пива, которое не указали в документах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в пункт пропуска «Козловичи» прибыла машина VOLVO. По указанным в документах сведениям, польский перевозчик в Монголию перевозил партию пива. При проверке брестские таможенники обнаружили почти 4 тысячи литров незаявленного пива Bitburger Premium Plus общей стоимостью более 35 тысяч рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.