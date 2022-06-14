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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПОРЯДКА 4 ТЫСЯЧ ЛИТРОВ ПИВА ИЗ ПОЛЬШИ
13:42 15.06.2022
В грузовом автомобиле, следовавшем из Польши, брестские таможенники обнаружили порядка 4 тысяч литров пива, которое не указали в документах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в пункт пропуска «Козловичи» прибыла машина VOLVO. По указанным в документах сведениям, польский перевозчик в Монголию перевозил партию пива. При проверке брестские таможенники обнаружили почти 4 тысячи литров незаявленного пива Bitburger Premium Plus общей стоимостью более 35 тысяч рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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