В мае продолжилось снижение интенсивности инфляционных процессов: годовой прирост потребительских цен замедлился до 0,2% и составил 17% (в апреле годовая инфляция ускорилась на 0,8%, в марте – на 5,9%).

Прирост потребительских цен к апрелю 2022 г. составил 0,7% (1,6% месяцем ранее), к декабрю – 11,9%.

«Основное влияние на инфляцию оказывает увеличение затрат отечественных производителей на фоне продолжающегося удорожания сырья и материалов, необходимых для производства потребительских товаров, а также постоянное повышение цен на автомобильное топливо. Сохраняется давление на потребительский рынок от колебания российского рубля, нарушения логистических цепочек, а также снижения предложения товаров (сырья), импортируемого из Украины», - говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

По оценке МАРТ, белорусский рубль в среднем за месяц укрепился к корзине валют порядка 0,4% за счет укрепления к доллару США и евро порядка 9,5% и 12,3% соответственно. В то же время к валюте основного торгового партнера – Российской Федерации – белорусский рубль ослаб на 10,9%.

Мясо и мясопродукты за год подорожали порядка на 16,8%, молоко и молочные продукты – на 11,4%. Цены на автомобильное топливо за прошедшие двенадцать месяцев повышены на 22,7%.

Прирост цен на товары сегмента плодовоовощной продукции в мае замедлился с 45,1% в годовом выражении на 12,7%, однако по-прежнему сохранился на повышенном уровне – 32,4%.

Отмечается благоприятная тенденция в отношении цен на отдельные непродовольственные товары: годовой прирост цен на обувь в мае замедлился на 2,8% и составил 7,9%, на посуду – на 0,7 процентного пункта (13,4%), телевизоры – на 0,4 процентного пункта (24,5%). Второй месяц подряд фиксируется замедление годового прироста тарифов на услуги пассажирского транспорта: в апреле – на 4,1% до 12,3%, в мае – на 4,2% пункта до 8%.

За май мясо и мясопродукты, а также молоко и молочные продукты подорожали на 1,5% и 1,9% соответственно, кондитерские изделия – на 3,9%, хлеб и изделия хлебобулочные – на 4%.

Плодовоовощная продукция сезонно подешевела на 7,8%, в том числе овощи – на 14,5%, фрукты – на 5,4%. Наибольшее влияние на замедление инфляции оказало снижение цен на огурцы и помидоры (на 47,9% и 16,7% соответственно). Цены на картофель за месяц увеличились на 5,2%.

По итогам мая годовой прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) ускорился до 11,4% (10,6% месяцем ранее) в большей степени из-за повышения цен на автомобильное топливо, табачные изделия и алкогольные напитки.

Цены на автомобильное топливо за месяц повышены на 3,5%, алкогольные напитки – на 3,3%, табачные изделия – на 0,2%, тарифы на услуги связи подорожали на 0,5%.

За пять месяцев 2022 года в рамках контроля за ценовой ситуацией на потребительском рынке МАРТ установлен 481 факт несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования; направлено 180 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений. Меры административной ответственности и профилактического характера применены в отношении 224 виновных лиц.

Штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили 1182,5 тыс. рублей (в том числе по материалам прошлых лет).