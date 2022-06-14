|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ДОСТУПНА НА ЕПЭУ
12:54 15.06.2022
На едином портале электронных услуг доступна для заказа новая административная процедура 548.3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, владельцем этой процедуры является Государственный комитет по стандартизации Беларуси.
Подать заявку и бесплатно получить административную процедуру субъектам хозяйствования Беларуси можно на новой версии Единого портала электронных услуг.
Результатом рассмотрения заявления является принятое административное решение (заключение о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности или мотивированный отказ в выдаче заключения о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.
Для подачи заявления на осуществление административной процедуры необходимо авторизоваться на портале с помощью ключа электронной цифровой подписи, выбрать соответствующую процедуру в перечне доступных услуг и процедур, заполнить и отправить электронную форму.
В настоящее время заявление на осуществление административной процедуры 548.3.9.1 можно подать в инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством по Минску. Возможность подачи заявлений в иные инспекции будет доступна в ближайшее время.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2022
Курсы в банках
на 15.06.2022
Конвертация в банках
на 15.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте