На едином портале электронных услуг доступна для заказа новая административная процедура 548.3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, владельцем этой процедуры является Государственный комитет по стандартизации Беларуси.

Подать заявку и бесплатно получить административную процедуру субъектам хозяйствования Беларуси можно на новой версии Единого портала электронных услуг.

Результатом рассмотрения заявления является принятое административное решение (заключение о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности или мотивированный отказ в выдаче заключения о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.

Для подачи заявления на осуществление административной процедуры необходимо авторизоваться на портале с помощью ключа электронной цифровой подписи, выбрать соответствующую процедуру в перечне доступных услуг и процедур, заполнить и отправить электронную форму.

В настоящее время заявление на осуществление административной процедуры 548.3.9.1 можно подать в инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством по Минску. Возможность подачи заявлений в иные инспекции будет доступна в ближайшее время.