С начала 2022 года Комитет госконтроля Беларуси провел проверки и мониторинги 1050 торговых объектов, из них в 699 выявлены различные нарушения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в 478 торговых объектах установлены нарушения правил торговли, в том числе в 388 – несоблюдение ассортиментных перечней товаров.

Санитарные нормы и правила не соблюдались в 241 объекте. При этом в 77 объектах к реализации предлагались товары с истекшим сроком годности.

Нарушения дисциплины цен выявлены в 185 торговых объектах. По результатам мониторингов цены приведены в соответствие с законодательством.

По итогам проверок и мониторингов к административной ответственности привлечено 117 должностных лиц и 25 субъектов хозяйствования. К дисциплинарной ответственности привлечено 111 виновных лиц.

Направлено свыше 400 рекомендаций об устранении организациями торговли выявленных в ходе мониторингов нарушений.