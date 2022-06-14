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ЭКОНОМИКА РБ
КГК БЕЛАРУСИ ВЫЯВИЛ В КАЖДОМ ЧЕТВЕРТОМ ПРОВЕРЕННОМ В 2022 ГОДУ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ НЕОБОСНОВАННОЕ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН
12:45 15.06.2022
С начала 2022 года Комитет госконтроля Беларуси провел проверки и мониторинги 1050 торговых объектов, из них в 699 выявлены различные нарушения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в 478 торговых объектах установлены нарушения правил торговли, в том числе в 388 – несоблюдение ассортиментных перечней товаров.
Санитарные нормы и правила не соблюдались в 241 объекте. При этом в 77 объектах к реализации предлагались товары с истекшим сроком годности.
Нарушения дисциплины цен выявлены в 185 торговых объектах. По результатам мониторингов цены приведены в соответствие с законодательством.
По итогам проверок и мониторингов к административной ответственности привлечено 117 должностных лиц и 25 субъектов хозяйствования. К дисциплинарной ответственности привлечено 111 виновных лиц.
Направлено свыше 400 рекомендаций об устранении организациями торговли выявленных в ходе мониторингов нарушений.
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