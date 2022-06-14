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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ТРАВЫ ПЕРВОГО УКОСА СКОШЕНЫ НА 794,7 ТЫС. ГА ПЛОЩАДЕЙ


12:37 15.06.2022

На утро 15 июня в Беларуси травы первого укоса скошены на 794,7 тыс. га площадей. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно информации, это составляет 59,8% от плана.

В Брестской области первый укос проведен на 89,6% запланированных площадей, Минской – 69,2%, Гродненской – 59,7%, Гомельской – 59%, Могилевской – 49,5%, Витебской – 23,6%.

Травы убраны с 651,7 тыс. га (82% к скошенному). Заготовлено 66,4 тыс. т сена (6,95% к плану), 3829,8 тыс. т сенажа (28,5%) и 219,8 тыс. т силоса (1,15%).

Всего в этом году планируется получить 9,6 млн т кормовых единиц травяных кормов. К этому времени заготовлено 12,1% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,8 млн т, сенажа – 13,2 млн т (в том числе в полимерную упаковку – 1 млн т), сена – 955,2 тыс. т.
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