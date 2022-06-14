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ЭКОНОМИКА РБ


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОФИЗИКИ И КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ ОБСУДЯТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ


12:08 15.06.2022

Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем» состоится 15-17 июня в БГУ.

Мероприятие организуют в очно-дистанционном формате с участием около 200 ученых из Беларуси, России, Армении, Украины, Азербайджана, Германии и Польши. Это представители БГУ, Белорусского государственного медицинского университета, Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия), Института биофизики НАН Азербайджана, Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия) и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, форум проводится с целью расширения международного сотрудничества, установления новых и развития существующих научных контактов, разработки перспективных научных проектов, а также для привлечения к исследованиям талантливой молодежи.

Поприветствуют участников конференции директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров и председатель Белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков Игорь Волотовский.

В рамках семи секций эксперты обсудят вопросы практико-ориентированного подхода к разработке лабораторного практикума по медицинской и биологической физике, модели биофизического образования в медицинском вузе, влияние цинка на функциональную активность тромбоцитов человека, воздействие электромагнитного шума на эмоциональное состояние человека, термогенез, приоритетные направления нанобиотехнологий и др.

По итогам работы форума подготовят сборник научных докладов, который опубликуют в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает физический факультет БГУ совместно с Институтом биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.
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