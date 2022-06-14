Формирование бюджета Гомельской области в январе-мае 2022 года обеспечивали более 810 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, около 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 760 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-май 2022 года в бюджет области поступило 1276,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 297,9 млн рублей, в местные бюджеты – 978,4 млн рублей.

Около 74% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 31,5% – за счет подоходного налога, 17,9% – за счет акцизов, 8,2% – за счет налога на прибыль, 12,2% – за счет налога на добавленную стоимость, 4,1% – за счет налога на недвижимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-мае 2022 года поступило 960,0 млн рублей. На их долю приходится 75,2% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 240,3 млн рублей (18,8%), индивидуальных предпринимателей – 43,4 млн рублей (3,4%), физических лиц – 32,5 млн рублей (2,5%).