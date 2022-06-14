В ОАО «Бобруйскагромаш» разработали полевой прицепной опрыскиватель ОПП-3000-24 для химической защиты растений в полевых условиях от сорняков, вредителей и болезней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вместительность бака ОПП-3000-24 составлчяет 3000 литров. Агрегат оснащен уровнемером, который показывает количество жидкости в резервуаре.

Опрыскиватель охватывает большие участки поля, ширина захвата в рабочем положении составляет 24 метра.

При опрыскивании сельхозкультур жидкость в резервуаре постоянно находится в одинаково концентрированном виде, так как происходит ее постоянное перемешивание гидравлической установкой аппарата.

«Опрыскивание играет одну из решающих ролей в сельском хозяйстве. Своевременная и правильная обработка сельскохозяйственных культур инсектицидами и фунгицидами – это залог хорошего будущего урожая», - отметили на предприятии.