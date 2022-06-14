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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ОРГАНИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ


11:03 15.06.2022

В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 14 июня зарегистировано ООО «Баринпак» с инвестиционным проектом по организации производства упаковки на участке №2 Сектор 1 (район Новая Гожа) в Гродненском районе.

Как сообщает сайт СЭЗ, инвестором выступает российская компания, которая модернизирует существующую производственно-складскую базу и установит современное лазерное оборудование.

На новом предприятии будут выпускать уникальную самосборную упаковку для овощей, фруктов и ягод из древесно-волокнистых плит высокой плотности. Продукция будет отличаться высокой прочностью, влагостойкостью, иметь необходимые сертификаты качества и экологичности. Сырье для упаковки будут поставлять действующие предприятия-резиденты СЭЗ «Гродноинвест» в рамках мебельного кластера и специального правового режима.

Первая партия готовой продукции будет выпущена уже в четвертом квартале 2022 года. На предприятии будет создано свыше 20 рабочих мест. Готовая продукция отправится на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, однако некоторая часть будет реализовываться в Беларуси в рамках поэтапного перехода страны от полиэтиленовой упаковки товаров к экологически безопасной.

ООО «Баринпак» стал вторым за короткий период времени резидентом СЭЗ «Гродноинвест» по производству экологически чистой упаковки. Ранее в индустриальном парке СЭЗ в Гродно компанией «ЕУЭкоПак» был налажен выпуск широкого ассортимента бумажных одноразовых упаковочных и столовых изделий, а слонимские предприятия «Аквапак Индастриал» и «Альбертин» успешно изготавливают бумагу, упаковку и ящики из гофрокартона.
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