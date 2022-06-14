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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ


10:36 15.06.2022

15 июня в Беларуси стартует приемная кампания в учреждениях образования (профессиональных лицеях, профессионально-технических колледжах, колледжах) для получения профессии рабочего, служащего с профессионально-техническим образованием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в 2022 году прием осуществляют 122 учреждения профессионально-технического образования по более чем 250 профессиям. Кроме того, прием для обучения по рабочим профессиям осуществляют 43 учреждения образования других уровней, реализующие образовательные программы профессионально-технического образования.

На уровень профессионально-технического образования планируется принять 26 тысяч человек.

Структура приема в учреждения профтехобразования ежегодно корректируется с учетом региональных потребностей. Так, в 2022 году планируют приостановить прием по 132 специальностям или профессиям, которые не востребованы в регионах.

Это не означает, что приема по этим специальностям не будет в другом регионе. Но, если у предприятий конкретного региона нет потребности в определенных специалистах и рабочих, то в учреждениях профтехобразования этого региона прием по соответствующим специальностям осуществляться не будет.

Эта схема позволяет обеспечивать соответствия потребностям рынка труда: готовят именно тех рабочих и специалистов, которые действительно востребованы и необходимы стране. Так, будет открыта подготовка по 141 новым для отдельных учреждений профтехобразования профессиям.

С каждым годом все больше абитуриентов выбирают ПТУ. Сроки приема в 2022 году будут традиционными – с 15 июня по 20 августа. Зачисление в профессионально-технические учреждения образования завершится 25 августа.

Специальности реального сектора составят порядка 74%. При этом будет несколько сокращен прием по профилям: «коммуникации», «право», «экономика», «сельское хозяйство», «общественное питание». В то же время увеличивается прием по направлениям «искусство и дизайн» и ряду других направлений.
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