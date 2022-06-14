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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС «МАЗ» ОСЕНЬЮ ОТПРАВЯТ НА ТЕСТЫ В ХАБАРОВСК
09:29 15.06.2022
Осенью 2022 года в Хабаровск для тестовой эксплуатации поступит новый троллейбус «МАЗ», специально подготовленный для местных условий в соответствии с техническим заданием, разработанным администрацией краевой столицы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», в скором будущем в Хабаровский край также должны прибыть не только новые автобусы и троллейбусы белорусского производства, но различные образцы спецтехники — перонные автобусы, а также аэродромная и коммунальная техника.
Такие договоренности были достигнуты в ходе переговоров руководства Минского автозавода с правительством Хабаровского края. От МАЗа в переговорах участвовали заместитель генерального директора Сергей Евтуховский, заместитель начальника управления продаж пассажирской техники Андрей Чумак и директора дилерского центра «БеларусЪ» Николай Мозырец, а от правительства Хабаровского края - министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева и глава краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства Дарий Тюрин.
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