Осенью 2022 года в Хабаровск для тестовой эксплуатации поступит новый троллейбус «МАЗ», специально подготовленный для местных условий в соответствии с техническим заданием, разработанным администрацией краевой столицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ», в скором будущем в Хабаровский край также должны прибыть не только новые автобусы и троллейбусы белорусского производства, но различные образцы спецтехники — перонные автобусы, а также аэродромная и коммунальная техника.

Такие договоренности были достигнуты в ходе переговоров руководства Минского автозавода с правительством Хабаровского края. От МАЗа в переговорах участвовали заместитель генерального директора Сергей Евтуховский, заместитель начальника управления продаж пассажирской техники Андрей Чумак и директора дилерского центра «БеларусЪ» Николай Мозырец, а от правительства Хабаровского края - министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева и глава краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства Дарий Тюрин.