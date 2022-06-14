За январь-апрель 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,3%, рентабельность продаж – 8,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 57,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,6 млрд рублей, или 15% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 66,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,5 млрд рублей, или 12,8% от общего объема кредиторской задолженности.