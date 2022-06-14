На 1 июня 2022 г. для многодетных семей открыто 114 168 депозитных счетов «Семейный капитал».

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,5 тыс. депозитных счетов на сумму $825 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 31,7 тыс. депозитных счетов на сумму Br739 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 июня 2022 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 55 794 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий - 48 199 заявлений, на получение образования - 3078 заявлений, на получение медицинских услуг - 4515 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов - 2 заявления.

Принято 53 539 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Больше всего решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала принято в Брестской области - 11339, далее идут Минская - 9156, Гомельская область - 8706, Минск - 7540, Гродненская область - 6217, Могилевская – 5385, Витебская – 5196.