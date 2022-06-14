Государственный таможенный комитет разъяснил участникам внешнеэкономической деятельности использование копий сертификатов о происхождении товара для целей предоставления тарифных преференций.

В ведомстве напомнили, что 19 июня 2022 года вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии от 19 мая 2022 г. № 85 «Об использовании копий сертификатов о происхождении товара для целей предоставления тарифных преференций».

В соответствии с указанным решением на временной основе (по 31 декабря 2023 года включительно) в подтверждение происхождения товаров для целей, предусмотренных пунктом 4 статьи 37 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, может представляться электронная или бумажная копия сертификата о происхождении товара (формы EAV, СТ-2, СТ-3) при условии обязательного последующего представления оригинала такого документа в срок не позднее 6 месяцев с даты регистрации декларации на товары. При этом декларантом пишется от руки или печатается на оборотной стороне копии сертификата обязательство (в произвольной форме) о представлении таможенному органу в указанный срок оригинала сертификата о происхождении товара.

ГТК отмечает, что аналогичный подход уже применяется для целей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза – принято решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. № 33 «О внесении изменений в Правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран».