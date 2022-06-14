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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 9,8%
17:55 14.06.2022
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 99,2%, с декабрем 2021 г. – 109,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,4% и 111,6% соответственно, промежуточные товары – 96,4% и 108,9%, потребительские товары – 101,8% и 112,2% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. подешевела на 2,3%, с декабрем 2021 года – подорожала на 9,6%. При этом годовой рост цен в мае текущего года составил 15,5%.
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