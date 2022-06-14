В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 99,2%, с декабрем 2021 г. – 109,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,4% и 111,6% соответственно, промежуточные товары – 96,4% и 108,9%, потребительские товары – 101,8% и 112,2% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. подешевела на 2,3%, с декабрем 2021 года – подорожала на 9,6%. При этом годовой рост цен в мае текущего года составил 15,5%.