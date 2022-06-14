28 июня 2022 года в связи с плановыми ремонтными работами на участке Гомель-Калинковичи частично изменится маршрут и расписание поезда межрегиональных линий экономкласса № 631 Гомель-Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 28 июня поезд № 631 отправится в 17:25 со станции Гомель, следующей его остановкой станет станция Жлобин, откуда в 19:18 он продолжит следование по своему обычному маршруту согласно действующему расписанию.

В БЖД просят пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

Кроме того, следует обратить внимание, что 28 июня на участке Гомель-Калинковичи отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом.