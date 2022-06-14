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ЭКОНОМИКА РБ


МАРШРУТ И РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДА № 631 ГОМЕЛЬ-ГРОДНО 28 ИЮНЯ ЧАСТИЧНО ИЗМЕНИТСЯ


17:32 14.06.2022

28 июня 2022 года в связи с плановыми ремонтными работами на участке Гомель-Калинковичи частично изменится маршрут и расписание поезда межрегиональных линий экономкласса № 631 Гомель-Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 28 июня поезд № 631 отправится в 17:25 со станции Гомель, следующей его остановкой станет станция Жлобин, откуда в 19:18 он продолжит следование по своему обычному маршруту согласно действующему расписанию.

В БЖД просят пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

Кроме того, следует обратить внимание, что 28 июня на участке Гомель-Калинковичи отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом.
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