|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОВЕДЕНИЕ ЦТ КОНТРОЛИРУЮТ БОЛЕЕ 200 РАБОТНИКОВ КГК
17:09 14.06.2022
В Беларуси стартовало централизованное тестирование. Контроль за его проведением осуществляют более 200 работников Комитета госконтроля. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
«Контроль за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний осуществляется государственной комиссией, перед которой стоит задача обеспечить предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении, а также соблюдение законодательства на всех этапах вступительной кампании», - говорится в сообщении.
В состав организационных и приемных комиссий каждого вуза включены работники Комитета госконтроля.
Для оперативного реагирования и рассмотрения обращений граждан по вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний, организована работа телефонов «горячей линии».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2022
Курсы в банках
на 14.06.2022
Конвертация в банках
на 14.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте