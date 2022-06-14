В Беларуси стартовало централизованное тестирование. Контроль за его проведением осуществляют более 200 работников Комитета госконтроля. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

«Контроль за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний осуществляется государственной комиссией, перед которой стоит задача обеспечить предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении, а также соблюдение законодательства на всех этапах вступительной кампании», - говорится в сообщении.

В состав организационных и приемных комиссий каждого вуза включены работники Комитета госконтроля.

Для оперативного реагирования и рассмотрения обращений граждан по вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний, организована работа телефонов «горячей линии».