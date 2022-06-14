Ведущий поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга ActiveCloud совместно со своим партнером Atevi Systems запускает новую услугу по размещению продуктов 1С в собственном облаке на базе ОС Linux.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ActiveCloud, теперь клиентам на территории России и Беларуси доступна аренда 1С на операционной системе Linux с подключением системы управления базами данных PostgreSQL. Переход в облачный сервис аренды 1С позволит компаниям сократить затраты как на физическую ИТ-инфраструктуру, так и на покупку ПО. При этом будет соблюдена лицензионная чистота, а использование продукта станет более удобным благодаря возможности удаленного подключения пользователей к системе.

Компания Atevi Systems занимается разработкой веб-проектов на платформе 1С-Битрикс, а также внедрением продуктов Битрикс24 и 1С:Предприятие на территории Беларуси. Для собственных нужд Atevi Systems также использует CRM-систему Битрикс24. В то же время компания была заинтересована в интеграции CRM-системы и 1С для ускорения бизнес-процессов и снижения капитальных и операционных затрат на проприетарные лицензии. Для успешного развертывания, простоты управления и последующего масштабирования проекта наиболее подходящими являются именно облачные серверы, поэтому с этой задачей компания обратилась к своему партнеру – ActiveCloud. Специалисты облачного провайдера развернули виртуальную машину на Linux (свободная и бесплатная операционная система CentOS версии 7 с ядром Linux.), настроили окружение, установили необходимое ПО для работы 1С. После размещения в облаке баз данных Atevi Systems и тестирования скоростей подключения был произведен полный перенос сервера 1С из локальной сети организации на вычислительные мощности провайдера.

«Размещение 1С на серверах ActiveCloud в Linux-среде уже доступно для тех компаний, которые заинтересованы в более эффективной и выгодной модели, отвечающей требованиям времени. Облачный сервис, предоставляемый по модели SaaS, позволит клиентам существенно экономить на приобретении дорогостоящего ПО и не зависеть от его доступности. В процессе подключения услуги наши специалисты бесплатно проводят базовую настройку сервера, а эксперты Atevi Systems – базовую настройку 1С:Предприятие. Заказчику нужно оплатить лишь аренду сервера и лицензии 1С, при этом не требуется дополнительная оплата лицензий на операционную систему и базу данных. Важно отметить, что пользователи продолжают привычное использование инструмента с гарантированной защитой данных», – добавил Павел Райков, технический pre-sale ActiveCloud.