Государственный военно-промышленный комитет примет участие в I Международной выставке индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2022», которая пройдет с 22 по 25 июня в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, научно-деловая программа выставки включает в себя проведение конференций, семинаров, круглых столов с целью обмена экспертными мнениями, а также обсуждение вопросов совершенствования механизмов создания благоприятных условий промышленного и научно-технического развития, а также международного сотрудничества в сфере обеспечения национальной безопасности.

Государственный военно-промышленный комитет на выставочном форуме представят 11 предприятий, входящих в систему оружейного ведомства страны.

Белоруские оружейники продемонстрируют натуральные образцы средств подвижности, техники связи, средств автоматизированного управления, стрелкового оружия и оптики, средств радиоэлектронной борьбы, ударных беспилотных летательных аппаратов, электронно-вычислительной техники, средств информационного обеспечения, продукции двойного назначения.

Кроме того, посетители экспозиции смогут ознакомиться с макетами образцов вооружения, военной и специальной техники, продуктами программного обеспечения.

Всего на открытых и закрытых выставочных площадках общей площадью свыше 900 квадратных метров предприятиями, входящими в систему Госкомвоенпрома, будет представлено 77 изделий.

Организаторами выставки выступают Государственный секретариат Совета Безопасности, Управление делами президента и РУП «Национальный Выставочный Центр «БелЭкспо» при поддержке соответствующих министерств и ведомств, в том числе представителей силового блока страны.