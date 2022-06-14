Лукашенко потребовал собственных решений для создания банковских и других дата-центров, систем видеонаблюдения. Требование прозвучало 14 июня на совещании о состоянии и развитии микроэлектроники.

"На основе собственных решений должны работать национальные дата-центры, узлы обработки банковских операций, средства мониторинга общественной безопасности", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в Беларуси есть кадровый потенциал, научный задел. Это главное. Сейчас нужна концентрация всех сил на решении стратегических задач.

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны, отметил Лукашенко. Так, ведущие структуры, обладающие компетенциями, сформировали на площадке Национальной академии наук Беларуси кластер "Микро-, опто- и СВЧ-электроника".

"Разработан проект концепции развития в нашей стране исследований и разработок в области создания экспортно ориентированной и импортозамещающей электронной компонентной базы, - добавил он. - Эту инициативу поддерживает правительство. Хорошо. Но нельзя замыкаться в национальных границах. Это не даст нужного эффекта".

Лукашенко отметил, что сегодня Беларусь не утратила передовых позиций в мире по некоторым направлениям высокотехнологичного производства, но по ряду направлений серьезно отстала.

"Это факт. Наши предприятия и разработчики предлагают комплексные решения с высокой насыщенностью микроэлектронными компонентами в сфере космической оптики, рентгенографии, неразрушающего контроля, зондирования атмосферы Земли. Список можно продолжать", - сказал он, упомянув белорусскую школу оптической (лазерной) физики.

Отечественный потенциал наглядно иллюстрируют прежде всего достижения военно-промышленного комплекса.

"Белорусские радиолокационные системы различного назначения способны дать точное целеуказание по любым, даже самым распиаренным средствам нападения. Причем в любую погоду и на любых высотах. Беларусь входит в число мировых лидеров по средствам радиоэлектронной борьбы. Многое сделано в сфере производства белорусской умной беспилотной техники. Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России, Союзного государства в целом», - заявил Лукашенко.