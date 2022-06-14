В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на участке Орша-Могилев 22 июня 2022 года изменится график движения некоторых пассажирских поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд № 705/706 Полоцк-Могилев-Полоцк отправлением из Полоцка и Могилева 22 июня отменяется из обращения.

Поезд № 634 Коммунары-Орша 22 июня будет следовать измененным маршрутом и расписанием. Со станции Коммунары поезд отправится в 15:59 (на 2 часа позже) и прибудет в Оршу в 19:15 (вместо 19:04).

БЖД обращает внимание пассажиров, что 22 июня на участке Орша-Могилев отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом.

В БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок, а также приносят извинения за временно причиненные неудобства.