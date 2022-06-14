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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ И МИНЗДРАВ ПОДГОТОВИЛИ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА ИЗ СТРАН ЕАЭС


14:11 14.06.2022

В связи с возникающими вопросами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относительно порядка проведения пересчета расчетной отпускной цены в рамках указа от 11 августа 2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Министерство здравоохранения подготовили совместные разъяснения.

Как сообщает Национальный правовой портал, разъяснения касаются особенностей проведения пересчета расчетных отпускных цен в связи с изменением курсов валют на медицинские товары, ввезенные на территорию Беларуси из стран Евразийского экономического союза.

Обращается внимание, что если медицинские товары не подлежат помещению под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, а подлежат статистическому декларированию, то основания для пересчета расчетных отпускных цен на такие товары в связи с изменением курсов валют – отсутствуют.

Более подробно с текстом разъяснений можно ознакомиться на сайте МАРТ в разделе «Ценообразование на лекарственные средства» в подразделе «Ценообразование на лекарственные средства с 26 апреля 2020 года».
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