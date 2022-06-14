Эффективные решения менеджмента предприятий по диверсификации направлений торговли и переориентации логистических схем позволили сохранить рекордное значение положительного сальдо по товарам и услугам. Об этом заявил 14 июня 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя итоги внешней торговли за январь-апрель 2022 года.

«За 4 месяца этого года экспорт превысил импорт на 1,3 млрд долларов. Это максимальное значение на последние 9 лет. Безусловно, санкционное давление замедлило динамику внешней торговли. Однако, если сравнивать достигнутые результаты с показателями 2020 года, когда Беларусь практически не ощущала дискриминационных односторонних ограничений, то мы видим значительный прогресс. Экспорт товаров и услуг возрос практически в 1,3 раза, импорт – в 1,2, сальдо –фактически утроилось», - сказал чиновник, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его мнению, сохранению положительной динамики в текущих условиях, в первую очередь будет способствовать реализация «экспортных» указов №№466 и 534.

«Из нефинансовых инструментов особую важность имеют сокращение времени, упрощение порядка прохождения всех таможенных процедур и продолжение работы по перенаправлению товарных потоков на рынки дружественных стран. Тем самым мы окажем существенную поддержку нашей транспортной сфере, что очень важно для открытой белорусской экономики», – подчеркнул заместитель министра экономики.