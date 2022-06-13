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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ВЫПУСТИЛ ТЕХНИКУ С ИННОВАЦИОННЫМИ РЕШЕНИЯМИ


12:53 14.06.2022

На промышленной площадке могилевского ЧПУП «Завод горного машиностроения» состоялась приемка самоходного шахтного вагона ВС-17В с частотно-регулируемым приводом на номинальное напряжение 1140 В.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе управляющей компании холдинга «Нива-Холдинг» — УПП «Нива», его заказчиком стало ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», сотрудничество с которым началось в 2020 году.

В производстве самоходного вагона ВС-17В не обошлось без инновационных решений при участии других предприятий холдинга – ДУП «Белгидравлика» и ООО «Нива-Мотор».

Основным отличием машины от предыдущих является применение частотно-регулируемого привода тяговых электродвигателей хода, что позволяет плавно изменять скорость движения самоходного вагона от минимальной до максимальной. Это решение повышает безопасность персонала при эксплуатации вагона, увеличивает его надежность и ресурс.

Кроме того, в вагоне имеется система рекуперации энергии в рудничную сеть при торможении вагона, а также ведется контроль температуры обмоток электродвигателей. На пульте управления отображается информация потребляемых токов электродвигателями. Электрическая схема самоходного вагона предусматривает передачу данных о состоянии вагона и журнала событий в магистральную сеть передачи данных рудника.

Заводом горного машиностроения также конструктивно разработана система охлажденного корпуса станции СКРВ от перегрева.

Вагон самоходный шахтный ВС-17В предназначен для безрельсовой транспортировки челночным способом калийной руды, угля, а также горной массы и полезных ископаемых с плотностью в разрыхленном состоянии 1,35-1,4 т/м3 в подземных рудниках и шахтах в опасных по газу метану и пыли горных выработках с минимальными размерами 3,0 м по ширине и 2,4 м по высоте. Вагон применяется в проходческих и проходческо-очистных комплексах совместно с комбайнами, бункерами-перегружателями, вагонами, погрузочными машинами и является средством призабойного транспорта.
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