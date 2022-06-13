Потребительские цены в Минской области в мае 2022 года выросли по сравнению с апрелем 2022 года на 1%, с декабрем 2021 года – на 13,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост потребительских цен в мае 2022 года по сравнению с маем прошлого года составил 19%. За январь-май 2022 года к январю-маю 2021 года потребительские цены увеличились на 14,8%.

Цены на продовольственные товары в мае 2022 года по сравнению с апрелем выросли на 1,5%, с начала года – на 14,1%. Годовой рост цен на продтовары в мае 2022 года составил 20,4%. За январь-май 2022 года продовольствие подорожало по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16,1%.

Цены на непродовольственные товары выросли в мае 2022 года по сравнению с апрелем на 0,3%, с начала года – на 13%. В мае 2022 года к маю 2021 года рост цен составил 16,9%. За январь-май 2022 года к уровню января-маю 2021 года цены на непродовольственные товары выросли на 13,1%.

Услуги в мае 2022 года по сравнению с апрелем 2022 года подешевели на 0,1%, с начала года – выросли на 6,4%. При этом годовой рост цен на услуги в мае текущего года составил 10,7%. За январь-май 2022 года к уровню января-мая 2021 года стоимость услуг возросла на 10,9%.