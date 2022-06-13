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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ ВВЕДЕНЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


10:39 14.06.2022

В 21 районе Гомельской области введены запреты и ограничения на посещение лесов.

Как сообщает Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, причина введения временных запретов на посещение лесов – высокий класс пожарной опасности. Стоит теплая, сухая погода, отсутствуют осадки, возгорание может возникнуть от малейшей искры. Основной причиной пожаров является человеческий фактор – небрежное обращение с огнем.

Не стоит забывать, что 13 районов Гомельской области относятся к наиболее загрязненным районам республики в результате чернобыльской катастрофы. Хвойные леса наиболее загрязненных радионуклидами территорий определяют высокую пожарную опасность и создают дополнительные факторы риска для участников пожаротушения и населения близлежащих населенных пунктов. В результате лесных пожаров возможен перенос радионуклидов на соседние территории. При этом в результате таких пожаров в воздух поднимаются частицы, в состав которых входят или на которых конденсируются радионуклиды. Радиоактивные аэрозоли ингаляционным путем могут поступать в организм и представлять опасность для человека.

Актуальная карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.

В период запрета гражданам запрещено находится в лесных массивах, въезжать в них на транспортных средствах, за исключением транспорта юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль.

Согласно статье 16.21 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение запрета на посещение лесов, не повлекшее причинения ущерба, влечет наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.

За нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин.

В случае обнаружения лесного пожара сразу же сообщите о произошедшем в службу спасения по телефону 101 или 112.
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