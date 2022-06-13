Централизованное тестирование стартует 14 июня в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, испытание начнется с ЦТ по белорусскому языку.

При проведении ЦТ предусмотрены все необходимые организационные и профилактические меры. Так, еще до момента регистрации и начала испытаний взяты под контроль наполняемость аудиторий, определена рассадка абитуриентов с соблюдением дистанции.

На всех этапах подготовки и проведения ЦТ действует и серьезная система информационной безопасности с включением камер наблюдения.

Нынешний режим работы, когда до вскрытия пакета с тестами их содержание знают один-два человека в стране, работающие в особых условиях, предполагает минимальные риски.

Формирование итоговых тестов происходит накануне испытания. Только один методист, максимум два, работает с раскодированным тестом в специальных условиях – компьютеры не имеют выхода в интернет, нет подключения к локальной сети, нельзя пользоваться мобильным телефоном. Методист формирует макет задания теста, а затем производит его тиражирование. Готовый тираж распределяется по пакетам-секьюрити. Они одноразового использования.

В пункты проведения ЦТ их развозит фельдъегерская служба – курьеры, которые доставляют важнейшие государственные документы.

Не менее сложная и процедура проверки результатов ЦТ. Бланки ответов сканируются и превращаются в фотографии, которые уже нельзя изменить. Вся дальнейшая работа ведется с копиями, они оцифровываются. Компьютер может что-то не распознать, поэтому проводится верификация. Причем бланки разделяются на две области, и выходит так, что верификатор видит только область ответов, но не видит, чей бланк смотрит. Вся процедура верификации проводится в специальных условиях. Поэтому важно стараться писать в бланке ответов аккуратно, используя черную гелевую ручку.

Традиционно будут обеспечены необходимые условия для инклюзивных абитуриентов при сдаче ЦТ.

В Минобразования обращают внимание на следующие моменты: абитуриент прибывает в пункт тестирования не позднее, чем за 30 минут до начала ЦТ. При себе надо иметь зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность, ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета, калькулятор (только на ЦТ по физике и химии). Абитуриент, прибывший на ЦТ после вскрытия пакета с педагогическими тестами, в аудиторию не допускается.

Кроме того, очень важно, находясь в аудитории, сверить номера вариантов бланков заданий и ответов; нельзя использовать любые устройства, которые способны принимать, хранить и передавать информацию – за нарушение абитуриент будет удален из аудитории; необходимо грамотно рассчитать время и оставить запас на внесение ответов в бланк, чтобы в спешке не допускать ошибок и погрешностей.

Недопустимо фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь для выполнения тестовых заданий, вносить информацию в бланк ответов после окончания времени, отведенного на выполнение педагогического теста. Абитуриент, нарушающий эти требования, также отстраняется от участия в ЦТ по предмету.

К слову, тесты не стали сложнее и не выходят за рамки основного содержания учебников и школьной программы. Даже формулировки выбираются стандартные, прописанные в учебниках.

Всего в эту вступительную кампанию на первый курс в 49 учреждений высшего образования планируется принять 53,5 тыс. абитуриентов.

В 2022 году новой редакцией Кодекса Республики Беларусь об образовании расширена сфера применения целевой подготовки. Если раньше она распространялась только на определенные населенные пункты (чернобыльские, сельские регионы, города с населением до 20 тысяч), то сейчас такой договор может заключить организация-заказчик кадров вне зависимости от ее расположения.

План целевого приема по специальностям высшего образования в этом году составляет 3,2 тыс. мест.

На уровне высшего образования увеличены объемы целевого приема на специальности медицинского профиля –почти на 6% в сравнении с планом такого приема в прошедшем году, педагогического – на 11,9%, по специальностям инженерно-технического профиля – в 2,5 раза.

Льготы при поступлении в 2022 году в учреждения высшего образования весьма разнообразны и зависят от достижений абитуриентов. Причем, это могут быть как учебные, творческие, так и спортивные достижения.

В эту вступительную кампанию расширены льготы для зачисления без экзаменов: выпускников спортивно-педагогических классов; абитуриентов, поступающих в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста на сельскохозяйственные специальности; лиц, сдавших Единый государственный экзамен в Российской Федерации (при поступлении на платной основе на наиболее востребованные экономикой специальности).

Вне конкурса могут быть зачислены выпускники военно-патриотических классов.

Сразу несколько университетов в этом году откроют набор на новые специальности: Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина «Урбанология и сити-менеджент»; БГУ «Геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность» и «Биоинженеия и биоинформатика»; БНТУ «Экономика и организация производства (цифровые технологии на промышленном предприятии)»; Белорусский государственный технологический университет «Технология и переработка биополимеров»; МГЛУ открывает набор абитуриентов на новую специальность «Японский язык и второй иностранный язык со специализацией «Специальный перевод»; Полоцкий государственный университет «Инструментальные средства и технологии проектирования интеллектуальных систем»; Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого «Управление дизайн проектами на промышленном предприятии»; Гродненский государственный университет имени Янки Купалы «Журналистика (веб- журналистика)», «Аналитическая биохимия» и «Биохимия лекарственных средств»; Витебский государственный университет имени П.М.Машерова «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)»; МГУ имени АА.Кулешова «Управление информационными ресурсами».