Концерн «Белнефтехим» с 14 июня 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,32 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,42 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,64 рубля, ДТ – 2,42 рубля.

Это уже шестнадцатое повышение цен на топливо в 2022 году. В прошлый раз цены изменялись 7 июня.

Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.