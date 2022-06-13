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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 9,6%


18:20 13.06.2022

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 100,5%, с декабрем 2021 г. – 109,6%, в том числе на инвестиционные товары – 102% и 109,9% соответственно, промежуточные товары – 100,2% и 110,5%, потребительские товары – 102,4% и 108,9% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомтет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 101,8%, с декабрем 2021 г. – 110,9%, в том числе в растениеводстве – 96,4% и 112,2% соответственно, животноводстве – 103,3% и 110,6% соответственно.

Индекс цен в строительстве в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 99,3%, с декабрем 2021 г. – 104,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,5% и 107,2% соответственно, машины и оборудование – 95,7% и 98,7%, прочие работы и затраты – 98% и 103% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 98,7%, с декабрем 2021 г. – 123,5%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 99,7%, с декабрем 2021 г. – 103,3%.
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