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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 20 КОМПАНИЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ДНЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 17 ИЮНЯ


18:05 13.06.2022

Более 20 компаний примут участие в Дне электротранспорта 17 июня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго Беларуси, выставка соберет широкий круг участников – представителей промышленного комплекса, научных организаций, компаний-импортеров электромобилей. В их числе - BKM Holding, МАЗ, ОАО «Амкодор», ПО «Белоруснефть», Национальная академия наук Беларуси, ООО «МотоВелоЗавод», СЗАО «БЕЛДЖИ», компании Green cars, Tesla cars, Electro car, MultiMotors, Sidus Auto, Hello, Eleven, JET, E-power и другие.

На выставке будут представлены все виды электротранспорта – от легковых электромобилей до электробусов. Посетители смогут увидеть последние модели электромотоциклов, электроскутеров и элетровелосипедов. В состав выставки также войдут новые образцы электрогрузовика, электроминивена, электроквадрицикла отечественного производства. Здесь также будет представлен микроэлектромобиль для бюджетных перевозок. Желающие смогут узнать о развитии сети зарядных станций для электромобилей и перспективах ее расширения.

В рамках выставки откроется площадка для любителей электросамокатов, где будут организованы мастер-классы по правилам дорожного движения. Программой мероприятия предусмотрены выступления моноколесистов, пройдут конкурсы и розыгрыши.

День электротранспорта проводится ежегодно для популяризации электромобилей как экологичного и экономичного вида транспорта, который содействует формированию комфортной городской среды.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики совместно с Китайско-белорусским ИП «Великий камень» при содействии Мингорисполкома.
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