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ЭКОНОМИКА РБ


ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОВЕРКИ БУДУТ В БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТЬСЯ В ДВА РАЗА РЕЖЕ


17:35 13.06.2022

В Беларуси отдельные технические поверки будут проводиться в два раза реже. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«Оперативно-ситуационный штаб при Совмине принял решение о разработке нормативного правового акта, позволяющего проводить отдельные мероприятия технического, технологического, поверочного характера в отношении субъектов хозяйствования в два раза реже», - говорится в сообщении.

Кроме того, они будут проводиться не чаще одного раза в месяц (исключения составят лишь случаи наличия потенциальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, имуществу юридических и физических лиц)

Ожидается, что это позволит снизить административную нагрузку на предприятия всех форм собственности.
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