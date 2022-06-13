В Беларуси отдельные технические поверки будут проводиться в два раза реже. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«Оперативно-ситуационный штаб при Совмине принял решение о разработке нормативного правового акта, позволяющего проводить отдельные мероприятия технического, технологического, поверочного характера в отношении субъектов хозяйствования в два раза реже», - говорится в сообщении.

Кроме того, они будут проводиться не чаще одного раза в месяц (исключения составят лишь случаи наличия потенциальной угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, имуществу юридических и физических лиц)

Ожидается, что это позволит снизить административную нагрузку на предприятия всех форм собственности.