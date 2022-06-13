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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДЕШЕВЕЛИ ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ


17:23 13.06.2022

За неделю, с 6 по 13 июня 2022 года, предложение квартир в Минске выросло на 4%, а цена упала на 0,4%. Об этом сообщает Realt.

«Количество объявлений о продаже квартир в базе Realt за последнюю неделю увеличилось на 4%. Произошло это главным образом за счет роста числа квартир в новостройках от отдельных агентств недвижимости преимущественно в Октябрьском, Московском и Центральном районах», - говорится в сообщении.

Среди объявлений, находившихся в базе на прошлой неделе, снизили цены 4% продавцов. Средний размер скидки составил $2000.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней снизился на 0,4% и составил $1229. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1312, что на 0,2% меньше, чем неделей ранее.

Число объявлений выросло по всем сегментам практически равномерно — плюс 4-5%. Исключением были 4-комнатные квартиры, количество которых увеличилось только на 2%.

Среди районов города чаще прослеживался рост предложения. Максимальный, как упоминалось выше, в Московском, Октябрьском и Центральном. Небольшое снижение числа объявлений отмечалось лишь в Советском районе.

Средние цены квадратного метра снизились в большинстве типов квартир, сильнее всего — у 1-комнатных (-1% за неделю). Цены на 4-комнатные квартиры, напротив, показали небольшой рост.

В разрезе районов города также чаще наблюдалось снижение средних цен квадратного метра. Существеннее всего за последние семь дней «квадрат» стал дешевле в Центральном районе. Небольшой рост цен отмечался только в Ленинском и Первомайском районах.
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