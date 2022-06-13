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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 42,5%


16:44 13.06.2022

На начало 2022 года в Могилевской области насчитывалось 526 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2021 годы их число увеличилось на 157 хозяйств, или на 42,5%.

На 1 января 2022 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 68,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 50,1 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились в 2,1 раза, пахотные – в 1,9 раза.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2021 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах в 1,8 раза, в том числе продукции растениеводства – в 1,8 раза, животноводства – в 1,6 раза.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2021 году она составила 3,3% (в 2015 году – 1,9%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (более 60%) является растениеводство. На его долю приходится почти 90% производимой фермерами продукции.

В 2021 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 72,4 тыс. тонн (7,2% от объема производства по области), картофеля – 75,9 тыс. тонн (11,6%), овощей – 20,2 тыс. тонн (10,7%), свеклы сахарной – 13,1 тыс. тонн (4,6%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2021 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 0,5 тыс. тонн (0,3% от объема производства по области), молока – 7,4 тыс. тонн (1%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производстве шерсти – 1,2 тонны (10,8%).
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