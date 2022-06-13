С 13 июня 2022 года компания «Белавиа» добавляет еще один рейс Минск-Калининград-Минск. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Ранее самолеты авиакомпании выполняли полеты на Балтику и обратно по средам, пятницам и воскресеньям. С 13 июня к этим рейсам добавлен еще один – по понедельникам.

Цена билета туда и обратно – от 128 евро.