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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛИ ТЕСТ-СИСТЕМУ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН


15:45 13.06.2022

В Беларуси разработали тест-систему для диагностики оспы обезьян. Об этом рассказал сегодня журналистам директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов.

«В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии несколько лет назад разработана технология создания тест-систем для диагностики различных инфекционных заболеваний. Речь идёт о ПЦР-наборах - и для COVID-19, и для лихорадки Эбола и других редких заболеваний. Сейчас мы разработали тест-систему для лабораторной диагностики оспы обезьян. Это стандартная ПЦР-технология, которая включает в себя несколько этапов. В том числе это подбор нуклеотидных последовательностей, которые должны быть специфичны для данного возбудителя. Имеются базы данных этих последовательностей, откуда специалисты выбирают маркеры, которые позже используются в тест-систему», - сказал Владимир Горбунов.

Специалист отметил, что сначала производится синтез последовательностей, затем подбор параметров амплификации, создание контролей и комплектование набора, который можно применять в различных лабораториях.

«Думаю, диагностику начнем делать в нашем центре, он создан под особо опасные инфекции, у нас есть все возможности для этого. По критериям ВОЗ, оспа обезьян относится к 3-й группе биориска. Наши критерии более жесткие, так что у нас - к 4-й группе. То есть нужно работать в самых жестоких условиях безопасности», - сказал Владимир Горбунов.

«Как быстро сработает тест-система? Результаты диагностики будут известны в течение нескольких часов после поступления биоматериала. Так было и с ковидом. Уверен, что широкого применения эта тест-система не найдет. Потому что заболевание не характеризуется широким распространением и не ожидается, что заболевшие появятся в Беларуси в ближайшее время. Будем надеяться, до нас инфекция не дойдет. Но наш центр создан, чтобы работать на опережение. Мы можем разрабатывать даже то, что нужно в единичном количестве. Коммерческой организации этого делать нет смысла, потому что никаких дивидендов она не получит, так как не продаст. А мы это делаем и не ожидаем никаких прибылей. Мы решаем государственную задачу в области биобезопасности», - сказал он.
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