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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 35 СТУДОТРЯДОВ БГУ ТРУДЯТСЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
14:58 13.06.2022
Более 35 студенческих отрядов БГУ трудятся на республиканских предприятиях, оздоровительных лагерях и организациях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в нынешнем сезоне свыше 800 студентов ведущего вуза страны приступили к работе в педагогических, сельскохозяйственных, производственных и сервисных отрядах. Речь идет о ЗАО «Атлант», РУОЭП «Щемыслица» БГУ, УП Агрокомбинат «Ждановичи», Институте бизнеса БГУ, Национальном детском технопарке, РУП «Белпочта», СОК «Бригантина БГУ», КУП «Минсктанс», РУП «МинскХлебПром», оздоровительных лагерях Минской области.
Организатором движения студотрядов выступает Штаб трудовых дел БРСМ БГУ.
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