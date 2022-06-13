16 июня на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится трансляция семинара «Налогообложение индивидуальных предпринимателей. Новации 2022 года».

Согласно Закону Республики Беларусь от 31 декабря 2021 г. № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» в 2022 году, корректируется законодательство в отношении налогообложения физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в студии НЦПИ представитель Министерства по налогам и сборам Татьяна Путрик расскажет об изменениях, касающихся применения индивидуальными предпринимателями особых режимов налогообложения (упрощенная система налогообложения, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц), а также особенностях признания индивидуальных предпринимателей плательщиками налога на добавленную стоимость.

Спикеру можно задать вопросы. Направлять их следует на ящик до 11.00 16 июня. Эксперт ответит в ходе эфира.