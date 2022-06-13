Наиболее вероятно, что технология 6G будет работать под управлением искусственного интеллекта, уметь передавать запахи и тактильные ощущения, а мобильные сети на ее основе станут доступны в любой точке земного шара. Об этом рассказал заместитель Генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких в своем докладе на V Белорусском ИКТ Саммите, который прошел в Минске в рамках выставки ТИБО-2022.

Выступление было посвящено ожидаемым возможностям мобильной связи шестого поколения 6G. Сама технология еще находится в разработке и пока далека от воплощения в жизнь. Заместитель Генерального директора по техническим вопросам поделился своим видением относительно общих ее контуров, которые вырисовываются уже сегодня.

С наибольшей уверенностью можно говорить о том, что сети 6G будут работать быстрее всех своих предшественников. Ожидается, что по сравнению с 5G основные характеристики вырастут в 100−1000 раз. Пиковые скорости составят до 1 Тбит/с, средние пользовательские скорости приблизятся к 100 Гбит/с.

Помимо количественного улучшения скорости передачи данных, 6G может принести с собой и качественные изменения. Например, благодаря более широкому каналу связи, помимо аудиовизуальной информации, мобильный интернет научится также передавать запахи, тактильные и вкусовые ощущения в режиме реального времени. Воздействие на все органы чувств обеспечит более глубокое погружение в сервисы, основанные на базе технологий AR и VR.

Одновременно 6G поможет наладить более эффективное взаимодействие между устройствами, интегрированными в общую сеть на основе принципа Интернета вещей. При этом, ожидается революция в сфере приема данных: вместо встроенных антенн многие устройства получат специальные антенные покрытия, принимающие и передающие сигнал всей своей поверхностью, и способные автоматически изменять свои электрические и магнитные свойства.

Что касается архитектуры мобильной сети будущего, то не исключено, что она будет представлять собой интеграцию спутниковых, воздушных и наземных систем связи. Таким образом технологией 6G может быть обеспечено покрытие 100% поверхности всего земного шара. При этом планируется задействовать широкий диапазон частот, между которыми будет производиться автоматическое переключение в зависимости от каждого конкретного случая или локации.

Предполагается, что в управлении сети 6G большую роль будет играть искусственный интеллект. На него возложат задачи по настройке сети, подключенных к ней умных устройств и датчиков, контролю за качеством связи, прогнозированию и устранению возможных неисправностей. Системы безопасности тоже будут работать в паре с искуственным интеллектом, что обеспечит автоматическое распознавание, обнаружение и ответ на потенциальные угрозы при минимальном вовлечении людей.

При этом планируется внедрить технологию распределенных вычислений. То есть, у сетей 6G не будет единого центрального ядра, из которого бы осуществлялось управление ими. Они станут децентрализованными и самоорганизующимися.

«Если 5G в большей степени направлен на работу между машинами и автоматизацию производства, то 6G будет более социально ориентированным стандартом. Он нацелен на создание сервисов, которые будут глобально, на основе искусственного интеллекта, влиять на все сферы деятельности человека в зависимости от его потребностей», - подытожил Алексей Тяжких.