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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОДНОГО ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ БЖД ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ВЗЯТКУ
13:20 13.06.2022
Сотрудники БЭП задержали 45-летнего руководителя одного из отделений Белорусской железной дороги за взятку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, мужчину взяли с поличным в момент передачи ему пакета с деньгами в сумме тысячи долларов и 7,3 тысячи рублей.
Установлено, что должностное лицо систематически получало деньги от руководителя одной из столичных клининговых компаний, основное направление которой – уборка железнодорожных станций. После перевода средств на счет фирмы за оказанные услуги часть из них обналичивалась и передавалась чиновнику.
Известно, что более чем за год фигурант получил свыше 46 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток.
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