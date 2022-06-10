Продовольственные товары в Минске в мае 2022 года подорожали по сравнению с апрелем 2022 года на 0,8%, с декабрем 2021 года – на 12,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в мае составил 19,6%. За январь-май 2022 года к уровню января-мая 2021 года цены увеличились на 15,9%.

Непродовольственные товары в мае 2022 года подорожал по сравнению с апрелем 2022 года на 1,4%, с декабрем 2021 года – на 16,5%. В мае годовой рост цен составил 22,4%. При этом за январь-май текущего года к уровню января-мая 2021 года цены подскочили на 18,6%.

Цены на услуги в мае 2022 года снизились по сравнению с апрелем на 0,2%, с декабрем 2021 года – выросли на 6,7%. Годовой рост цен на услуги в мае составил 11,5%. В январе-мае 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5%.