В консолидированный бюджет Витебской области за январь-май 2022 года поступило 973,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 203,2 млн рублей, в местный бюджет – 770,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 301,6 млн рублей, или 31,0% в доходах консолидированного бюджета, по налогу на добавленную стоимость – 300,5 млн рублей, или 30,9%, по акцизам – 87,0 млн рублей, или 8,9%, по налогу на прибыль – 70,7 млн рублей, или 7,3%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 32,8 млн рублей, или 3,4%.