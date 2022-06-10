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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРАНС И МНС РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС УСЛУГ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ
11:22 13.06.2022
Министерство транспорта и коммуникаций и Министерство по налогам и сборам в письме № 03-01-03/4966/2-1-10/03406 от 6 июня 2022 года разъясняли порядок налогообложения НДС услуг по международной перевозке грузов автомобильным транспортом.
Так, в соответствии с регламентом Совета ЕС № 2022/577 и решением Совета ЕС № 2022/579 от 08.04.2022 автотранспортным предприятиям Беларуси с 9 апреля 2022 года запрещена перевозка грузов автомобильным транспортом по территории Европейского союза, в том числе транзитом.
В целях поддержки автомобильных перевозчиков, зарегистрированных в Беларуси (белорусские перевозчики), с 16 апреля 2022 года введены ответные меры в отношении автомобильных перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе (перевозчики Евросоюза), разрешив им перевозку грузов только до/из специально установленных мест на территории Республики Беларусь для осуществления грузовых операций и (или) перецепки.
Постановлением Совета министров от 22.04.2022 № 247 «О перемещении транспортных средств» определены специально установленные места для совершения грузовых операций и (или) перецепки (далее - специально установленное место).
Порядок выполнения автомобильных перевозок в рамках постановления № 247 является новой практикой для белорусских перевозчиков, однако позволяющей продолжать участвовать в выполнении перевозок импортных/экспортных грузов только в той части международного маршрута, которая начинается и заканчивается на территории Беларуси без пересечения ее границы.
«В условиях действия ограничений со стороны Евросоюза, учитывая признание белорусского перевозчика стороной договора международной перевозки на указанных в CMR-накладной условиях, отвечающего наравне с иным перевозчиком за всю перевозку, возникают основания считать, что услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом, оказанные в той части международного маршрута, которая начинается и заканчивается на территории Республики Беларусь, относятся также к экспортируемым транспортным услугам, облагаемым НДС по ставке в размере ноль (0) процентов, если соблюдаются в совокупности условия, указанные в письме от 06.06.2022 № 03-01-03/4966/2-1-10/03406», - говорится в пояснении.
Подходы налогообложения НДС услуг по международной перевозке грузов автомобильным транспортом, изложенные в письме № 03-01-03/4966/2-1-10/03406 от 6 июня 2022 года, будут закреплены в нормативном правовом акте, распространяющемся на отношения, возникшие с 16 апреля 2022 года.
Более подробно ознакомиться с содержанием письма можно здесь.
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