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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 17,7%


10:39 13.06.2022

На начало 2022 года в Гродненской области насчитывалось 459 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2021 годы их число увеличилось на 69 хозяйств, или на 17,7%.

На 1 января 2022 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 34,9 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 26,1 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 67,8%, пахотные – на 61,1%.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2021 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах на 37%, в том числе продукции растениеводства – на 39,7%, животноводства – на 19,6%.

В 2021 году доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составила 1,7% (в 2015 году – 1,5%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (85%) является растениеводство. На его долю приходится 89,2% производимой фермерами продукции.

В 2021 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 42,5 тыс. тонн (3,1% от объема производства по области), картофеля – 47 тыс. тонн (5,3%), овощей – 19,4 тыс. тонн (9,2%), свеклы сахарной – 13,1 тыс. тонн (0,9%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2021 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 1,6 тыс. тонн (0,5% от объема производства по области), молока – 0,8 тыс. тонн (0,1%), яиц – 0,2 млн штук (0,1%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 2,4 тонн (14,5%), меда – 30,4 тонн (7,4%).
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