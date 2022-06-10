ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 4,4%

09:27 13.06.2022 В январе-апреле 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 22 775,4 млн долларов США, в том числе экспорт – 11 174,6 млн долларов, импорт – 11 600,8 млн долларов. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-апреля 2021 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 95,6%, экспорт – 97,4%, импорт – 93,9%.