|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 4,4%
09:27 13.06.2022
В январе-апреле 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 22 775,4 млн долларов США, в том числе экспорт – 11 174,6 млн долларов, импорт – 11 600,8 млн долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-апреля 2021 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 95,6%, экспорт – 97,4%, импорт – 93,9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2022
Курсы в банках
на 13.06.2022
Конвертация в банках
на 13.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте