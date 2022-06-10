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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В МАЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 17%


18:20 10.06.2022

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 111,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-май текущего года цены выросли по сравнению с январем-маем 2021 года на 14%. При этом годовая инфляция в Беларуси в мае составила 17%.

Цены на продовольственные товары в мае выросли по сравнению с апрелем на 1%, с начала года - на 12,9%. В годовом выражении цены на продукты в мае выросли на 19,3%. За январь-май 2022 года к январю-маю 2021 года – на 15,5%.

Непродовольственные товары в мае подорожали на 1% по сравнению с апрелем, с начала года - на 14%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в мае на 18,7%. За январь-май 2022 года к январю-маю 2021 года – на 14,9%.

Цены и тарифы на услуги в мае 2022 года по сравнению с мартом снизились на 0,2%, с начала года – выросли на 7,3%. В годовом выражении услуги в мае подорожали на 10,8%. За январь-май 2022 года к январю-маю 2021 года цены взлетели на 10,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 101,4%, с декабрем 2021 г. – 112,2%.
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