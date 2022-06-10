Сохраняется тренд на повышение эффективности предприятий. Об этом заявил 10 июня 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя оперативные данные Белстата о финансовых показателях работы предприятий за 4 месяца.

По словам Дмитрия Ярошевича, именно они, в конечном счете, являются наиболее качественным маркером эффективности и устойчивости реального сектора экономики.

«Мы констатируем факт о сохранении тренда на повышение эффективности работы предприятий, наблюдавшегося в последние месяцы. Выручка продолжает расти с темпами выше, чем себестоимость. Во многом, благодаря этому, существенно прибавила чистая прибыль – практически на 23%. При этом организации стали выгоднее торговать – рентабельность продаж возросла на 0,8 п.п. до 8,2%. Как следствие, еще больше сократились количество убыточных организаций и их удельный вес. Оздоровление финансов положительно повлияло на состояние дебиторской и кредиторской задолженности, которые всего за месяц снизились, соответственно, на 2,4% и 4,8%. В региональном разрезе наилучшую динамику чистой прибыли продемонстрировали Минская и Гродненская области – рост более, чем в 2 и 1,7 раза. Они в наибольшей степени реализовали свой потенциал, и на это должны ориентироваться остальные регионы. Возможности для этого сегодня имеются. По данным свежего конъюнктурного опроса, проведенного нашим НИЭИ, актуальный портфель заказов предприятий – 3 месяца», – отметил Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.